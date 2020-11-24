Жена известного российского шоумена Артура Пирожкова покорила своими загорелыми ножками в ярком образе

Как сообщает Politeka.net, жена Александра Реввы (настоящее имя артиста) Анжелика поделилась новым фото в своем Инстаграм.

В конце ноября красотка решила напомнить поклонникам о нежных цветах и их сладком аромате. На фото она сидит на скамейке в парке, а за ней можно заметить большой цветущий куст. Сама же Анжелика позирует в коротком розовом платье, юбка которого задралась еще сильнее, когда жена артиста присела на лавочку.

Яркий цвет наряда выгодно подчеркивает загар Реввы. Она выглядит очень естественно с минимумом макияжа и распущенными волосами.

«Посылаю вам запахи цветов, которые благоухают в этом саду... пусть они наполнят нежными сладкими ароматами ваши сны», - написала Анжелика.

Ее подписчики тут же принялись комментировать пост.

«Ух какая девочка», «Выглядишь супер!», «Сногсшибательная, удивительная, лучезарная, и всё это в одном прекрасном человеке - в Анжелике прекрасной», «Снова фотошоп», «Загарчик отменный!», «Анжелика, вы волшебная», «Вы наш самый главный цветок», «Шикарная», «Какая вы красавица», «Прекрасная Анжелика», «Беременная», «Ноги немного странно лежат», «Нереальная», - делятся своими эмоциями подписчики красотки.

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