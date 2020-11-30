Жена известного российского певца и шоумена Александра Реввы (Артура Пирожкова), Анжелика, похвасталась фигурой в красивом платье

Шоумен сейчас проводит отдых вместе с супругой, которая не устает делиться снимками в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Красотка появилась в этот раз в длинном платье в белый горошек, которое отлично подчеркнуло фигуру. Анжелика повернулась к камере полубоком, сверкнув оголенной спиной в длинном вырезе наряда.

Жена певца распустила волосы и сделала макияж с акцентом на красивый разрез глаз.

"Как провести незабываемый вечер:

Провести вечер. Постараться не забыть 🥳😅💃🏻", - подписала снимок Ревва.

За 16 часов пост собрал более 8000 тысяч лайков и много комментариев.

"Прекрасная", "Шикарная женщина 🥰", "Такая милая👍😘", "Нереальная красотка 🤩😍👌😘", "Богиня", "Выглядите потрясающе!!!💋", "Мамочка на миллион💎 с праздником 💐", "До чего же кукольная🧡...", "КРАСОТОЧКА😊", "Платье просто великолепное и село по фигуре. Вам очень идёт", "Не люблю оставлять комментарии, но улыбнуло 😂👍 Спасибо! Неплохо))", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анжелика Ревва запостила фото с мужем и дочкой и рассказала, какой праздник ей устроили родные.

"Устроили мне день мамы... Всех мамочек на свете искренне поздравляем с этим днем... конечно он ежедневный!!! Но сегодня лишний повод сказать Маме доброе слово", - написала она.

Напомним, Анжелика Ревва позировала в черном купальнике, сидя на скамейке-качели. Одну ножку красотка задрала, хвастаясь пятой точкой. Девушка улыбалась.

Напомним, жена Артура Пирожкова задрала платье, сверкнув загорелыми формами

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