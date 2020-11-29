Відома телеведуча Анфіса Чехова показала, як відпочиває біля басейну

На фото Чехова позує в закритому купальнику, сидячи на краю басейну. Красуня доповнила образ стильними окулярами, а волосся залишила розпущеним. Анфіса спокусливо вигнулася, хвалилася засмаглим тілом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Басейн тільки для дорослих. Тут кожен день Гавайська вечірка. Правда нам ніяк не вдається рано вставати, і приходимо ми до цього басейну близько 13.00, коли сонце вже ховається за будівлю нашого готелю і час переходити до іншого басейну, що випливає в лінію горизонту.

Сподіваюся мої фото передають всю глибину моєї насолоди?",- написала Чехова.

Фанати поставили майже 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти вже по загару на афро тягнеш", " красива шалено!!! Особливо перше фото !", "Вам дуже до лиця цей готель!", "Схудла чи що?", "Переборщила з фільтрами, так".

Повідомлялося, що 42-річна телеведуча Анфіса Чехова продовжує розбурхувати мережу яскравими знімками, зробленими під час відпочинку на Мальдівах.

Цього разу Чехова показала, як ніжиться в блакитних водах Індійського океану в блакитному купальнику.

Вона стала приймати сонячні ванни, стоячи по коліно у воді.

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