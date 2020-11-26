42-летняя телеведущая Анфиса Чехова взбудоражила поклонников провокационным фото

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала серию снимков, на которых позировала в белом платьице с колечком на безымянном пальце. Анфиса демонстрировала руку с кольцом, чтобы поклонники могли его рассмотреть.

«Я сказала да! За мою жизнь мне несколько раз делали предложение. Правда без кольца и колена. Нет, однажды кольцо дарили...Но отобрали при первой же серьезной ссоре», - призналась Чехова.

По ее словам, отчасти из-за этого у нее не складывалось с замужеством. Для артистки сказать «Да» мужчине всегда было тяжело.

«Но зато я всегда умела сказать «Да» своим желаниям. И проходя вчера мимо моего любимого магазина взяла и сделала себе предложение», - призналась Чехова похваставшись обновочкой.

Поклонники рассыпались в комплиментах и похвалили Анфису за хорошо обыгранную рекламу. В комментариях оставили массу комплиментов.

«Чуть не начала поздравлять с замужеством», «Ох, а я уж подпрыгнула от такой новости! Умеете вы, Анфиса, заинтриговать! А кольцо очень красивое», «Обожаю Ваше чувство юмора», «Класс) Вы умничка))», - пишут пользователи сети.

Напомним, что бесстыжая Чехова в бикини подняла ногу, прикрыв срамоту одной ракушкой: "Понеслась душа в рай".

Как сообщала Politeka, фигуристая Чехова в бикини покорила позой на коленях, Наташа Королева не сдержалась: "Просто скажите...".

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