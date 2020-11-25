Телеведущая Анфиса Чехова оголилась на камеру, разгорячив публику пикантными фото
Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, продолжая радовать поклонников мальдивским пейзажем.
На этот раз Анфиса показала себя в шоколадном бикини с белой каймой, выбрав самые страстные ракурсы. Девушка сидела на коленях в воде, демонстрируя аппетитный животик крупным планом. Кроме того, Чехова сверкнула необъятным бюстом.
Телеведущая томно касалась волос, задирала подбородок, закрывая глаза, а также немного поплескалась, чтобы в кадре были видны брызги.
"Стоит ли что-то писать на эти фотографии? Просто скажите, какое фото лучше?☺️", - спросила Анфиса у пользователей.
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Те не стали тянуть с ответом и кинулись бурно комментировать увиденное. К слову, Чехова призналась под одним из откликов, что у ее пупка есть "суперспособность" - вызывать жаркие дискуссии.
Не прошла мимо сочных кадров даже певица Наташа Королева. "Богиня": прокомментировала она пост и поставиле Чеховой "лайк".
"Все шикарные! Но с брызгами огонь!"
"Где мужчины блин, где восхищение 🤔🤔🤔"
"Блин, я тоже так хочу.. И похудеть и плескаться красиво 😍"
"Какой красивый животик и пупок! Просто привлекает внимание больше всего! Там вся жизнь!" - "Спасибо😘 Обычно мой пупок вызывает жаркие дискуссии"
"Как можно выбрать одну, когда Вы на всех конфетка😍"
"Анфиса, вы когда то говорили, что практически не загорает, а на фото у вас шикарный загар🙄"
"У вас идеальное фигура"
"А что с лицом на последним фото?"
"Последнее не совсем зашло фото.. а остальные просто бомбяо🤩"
"А мне показалось, что вы ещё похудели...😉 А фото все-просто восторг!😍"
Напомним, что пышнотелая Чехова без прикрас побезумствовала в бикини под дождем: "Красота и блаженство".
Как сообщала Politeka, Анфиса Чехова в мокром бикини бесстыже расставила ноги и нарвалась на критику: "А работать когда будете?".
Также Politeka писала, что бесстыжая Чехова в бикини подняла ногу, прикрыв срамоту одной ракушкой: "Понеслась душа в рай".