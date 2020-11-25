Телеведущая Анфиса Чехова оголилась на камеру, разгорячив публику пикантными фото

Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, продолжая радовать поклонников мальдивским пейзажем.

На этот раз Анфиса показала себя в шоколадном бикини с белой каймой, выбрав самые страстные ракурсы. Девушка сидела на коленях в воде, демонстрируя аппетитный животик крупным планом. Кроме того, Чехова сверкнула необъятным бюстом.

Телеведущая томно касалась волос, задирала подбородок, закрывая глаза, а также немного поплескалась, чтобы в кадре были видны брызги.

"Стоит ли что-то писать на эти фотографии? Просто скажите, какое фото лучше?☺️", - спросила Анфиса у пользователей.

Те не стали тянуть с ответом и кинулись бурно комментировать увиденное. К слову, Чехова призналась под одним из откликов, что у ее пупка есть "суперспособность" - вызывать жаркие дискуссии.

Не прошла мимо сочных кадров даже певица Наташа Королева. "Богиня": прокомментировала она пост и поставиле Чеховой "лайк".

"Все шикарные! Но с брызгами огонь!"

"Где мужчины блин, где восхищение 🤔🤔🤔"

"Блин, я тоже так хочу.. И похудеть и плескаться красиво 😍"

"Какой красивый животик и пупок! Просто привлекает внимание больше всего! Там вся жизнь!" - "Спасибо😘 Обычно мой пупок вызывает жаркие дискуссии"

"Как можно выбрать одну, когда Вы на всех конфетка😍"

"Анфиса, вы когда то говорили, что практически не загорает, а на фото у вас шикарный загар🙄"

"У вас идеальное фигура"

"А что с лицом на последним фото?"

"Последнее не совсем зашло фото.. а остальные просто бомбяо🤩"

"А мне показалось, что вы ещё похудели...😉 А фото все-просто восторг!😍"

Напомним, что пышнотелая Чехова без прикрас побезумствовала в бикини под дождем: "Красота и блаженство".

Как сообщала Politeka, Анфиса Чехова в мокром бикини бесстыже расставила ноги и нарвалась на критику: "А работать когда будете?".

Также Politeka писала, что бесстыжая Чехова в бикини подняла ногу, прикрыв срамоту одной ракушкой: "Понеслась душа в рай".