Известная телеведущая Анастасия Чехова показала себя в необычно нежном образе

На фото Чехова позирует в легком халатике, который спустила на плечи. Анфиса сидела на диване, а в руках держала чашку с горячим напитком. Под нарядом можно увидеть леопардовое белье. Звезда приласкала ручкой себя, закрыв глаза от удовольствия, сидя в номере отеля в Дубае. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Все условия для Соколов? Высокие потолки, наверное?", "Отель конечно хороший ,а вот повод прилететь случайно не сердечные дела??", "Какая красивая и естественная", "Так вас было интересно смотреть на Мальдивах, а сейчас там Волочкова, ничего против нее не имею, но это просто цирк в ластах.... Прям неудобно за нее, и зачем она так....", "По городу гуляли уже? Есть какие то ограничения?", "Хороша королева", "Восточная красавица!".

Сообщалось, что телеведущая Анфиса Чехова взбудоражила свежим фото: не успев вернуться из Мальдив красотка рванула на другой сказочный курорт.

Томная Чехова находилась в холле роскошного отеля, раскинувшись на подушках золотисто-кремового дивана. На телеведущей было темно-зеленое платье и босоножки на плоской подошве. Анфиса сложила ногу на ногу, игриво задрав юбку и оголив прелестные ножки.

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