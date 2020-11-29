Известная телеведущая Анфиса Чехова показала, как отдыхает у бассейна

На фото Чехова позирует в закрытом купальнике, сидя на краю бассейна. Красотка дополнила образ стильными очками, а волосы оставила распущенными. Анфиса соблазнительно выгнулась, хвасталаась загорелым телом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Бассейн только для взрослых. Здесь каждый день гавайская вечеринка. Правда нам никак не удаётся рано вставать, и приходим мы к этому бассейну около 13.00, когда солнце уже скрывается за здание нашего отеля и время переходить к другому бассейну, вытекающему в линию горизонта.

Надеюсь мои фото передают всю глубину моего наслаждения?", - написала Чехова.

Фанаты поставили почти 9 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты уже по загару на афро тянешь", "Красивая безумно!!! Особенно первое фото !", "Вам очень к лицу этот отель!", "Похудела что ли?", "Переборщила с фильтрами, да".

Сообщалось, что 42-летняя телеведущая Анфиса Чехова продолжает будоражить сеть яркими снимками, сделанными во время отдыха на Мальдивах.

В этот раз Чехова показала, как нежится в лазурных водах Индийского океана в голубом купальнике.

Она стала принимать солнечные ванны, стоя по колено в воде.

Напомним, Анфиса Чехова беззастенчиво спустила халатик и показала свой интерьер

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