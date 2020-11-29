Відома російська співачка Наташа Корольова поділилась фотографією з відпочинку, де вона позує з парасолькою в образі Мері Попінс

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку співачки у соцмережі.

Так, у своєму акаунті Корольова запостила світлину, де вона на пляжі позує із парасолькою, піднятою до гори. При цьому на Корольовій довга пляжна спідниця, що опинилась у воді, та дуже довге і курчаве волосся.

"Я полетіла, але обіцяла повернутись", - написала Корольова під своїм фото.

В коментарях фоловери поцікавились, де її чоловік Тарзан, а також порадили співачці виходити із депресії.

"Будь обережна", "А Тарзан вдома, йому на квиток не вистачило... У нього грошей немає", "І чоловік полетів... Куди ви?", "Виходь вже з депресії! Всі фото говорять про це! прийми або йди далі! Зі мною було сто разів", "Яка краса!", "Все плачете, що грошей немає", "Не треба, не повертайтесь", "Сама? А де чоловік?", "Наташа, з ким полетіла?", "Клас! Море, океан", - пишуть у коментарях.

Слід зазначити, що напередодні відпустки Корольова вже постила відео про те, як їй робили афро-локони.

"Афро-локони! Психонула!" - так підписала співачка відео про своє перевтілення.

Нагадаємо, що Тарзан показав, до кого втік від Наташі Корольової, несподіване фото.

Як Politeka писала, оголений Тарзан не на жарт розгулявся далеко від Наташі Корольової.

Також Politeka повідомляла, що щасливий Тарзан похвалився розвагами в джунглях без Наташі Корольової.