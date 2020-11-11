Муж певицы Наташи Королевой, известный стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) поделился новыми кадрами со своего отдых

Известный артист, который не так давно признался в измене супруге, решил после огромного негатива в свою сторону немного отвлечься, сообщает Politeka.net. Уже несколько дней стриптизер делится снимками с теплых краев.

В этот раз артист опубликовал фото в окружении афроамериканцев. Глушко надел белую рубашку с синим рисунком и шорты. Образ дополнили очки и шляпа. Муж Королевой выглядел очень довольным.

"Немного Акуна Мататы😁#тарзан #тарзаншоу #тарзанкараокепати", - подписал снимок Сергей.

За час пост собрал почти 400 лайков и много комментариев.

"Стильные они какие 👍👍👍👍😁", "Какие классные!!!", "Что за место?", "Тоже скоро туда...", "Какие атмосферные фото!!!!🔥👍Спасибо!!! Класс!!!!👍🙏😊", "🔥🔥🔥 огонь... фото просто огонь...!!!🔥❤🔥👍🏻😘👍🏻", "Ты на родине теперь!", "Глушко среди тарзанов", - написали пользователи сети.

Ранее сообщалось, что Тарзан показал себя с огромной гроздью бананов. Стритизер широко улыбался, обнимая гроздь.

Артист активно проводит время, хвастаясь отдыхом в своем сторис.

«Встреча была яркой Я дома», - подписал кадр Тарзан.

Ранее мы писали, что Тарзан разместил на своей странице фото на пляже. Сергей Глушко запечатлен на песчаном берегу океана в серых шортах, зеленой рубашке и соломенной шляпе.

Он повернулся к камере спиной и уставился на заходящее солнце, которое уже почти скрылось за горизонтом. При этом Тарзан зашел по щиколотку в воду, видимо, чтобы охладиться.

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