Російський шоумен чоловік співачки Наташі Корольової Тарзан поділився несподіваним відео

Як передає Politeka.net, кадри Сергій Глушко опублікував у сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Судячи з обстановки, Тарзан зіграв у виставі, де грав в одних штанях з білою накидкою.

Згідно зі сценарієм, Тарзан, епатажно підхопивши валізу, звільнив місце на сцені для інших акторів.

Нагадавши, Тарзан зізнався у зраді Наташі Корольової з дівчатами, які згодом обікрали його будинок. За словами артиста, вони "володіли набором речовин«, які ввели його в стан»повного неадеквата".



Співачка не втрачає час даремно після такого визнання коханого і займається своєю зовнішністю. У соцмережах Королева опублікувала відео, на якому змінилася майже до невпізнання, чим викликала критику з боку своїх шанувальників.

Її нова зачіска вже сильно була схожа на зачіску її коханого.







"Тепер можна замість Тарзана виступати", " Видать забагато вже з Тарзаном разом, перетворюється в його копію. Поза захопленням", "ви тепер з Сергієм стали як брат з сестрою, дуже незвично, звикли вас бачити темненькою", - писали шанувальники співачки під відео.

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