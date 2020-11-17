Известный российский стриптизер и шоумен Тарзан показал, чем занимается на экзотическом курорте
Не так давно Сергей Глушко (так по-настоящему зовут артиста) отправился отдыхать. Удивительно, но после скандала с его изменой он отправился на отдых один, без своей супруги Наташи Королевой, пишет Politeka.net.
И вот, на своей странице в Инстаграм Тарзан показал новую фотографию с отдыха. Сергей стоит на берегу моря или океана возле пальмы, из одежды на нем только тапочки, носки и покрывало, которым Глушко прикрыл "самое интересное" место.
"нЕбаунти ,но тоже прекрасно)", – подписал кадр стриптизер.
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Фанаты, в основном женского пола, начали наперебой захваливать его в комментариях. Мужчины наоборот – в основном писали негативные или даже оскорбительные отзывы.
Отна из почитательниц Тарзана поинтересовалась, одна она увеличила фото, чтобы рассмотреть Тапрзана поближе.
"Я одна фотку увеличивала?", – спросила она.
В ответих девушки признались, что не одна. Многие рассматривали тело стриптизера вблизи.
Ранее мы сообщали, что Наташа Королева похвасталась томным образом. Новое фото артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
"Пятница 13🔥 о, мама! Мистическая пятница ждёт нас всех, о-ла-ла... красная помада на моих губах! Моя пятница окрашена в магический красный цвет страсти и любви", - написала певица.
На фото Королева запечатлена с ярким макияжем и красной помадой на губах. Она запрокинула голову и приоткрыла рот. Певица приспустила бордовы лакированный плащ, обнажив плечи. Похоже, что одет он на голое тело.
Напомним, Тарзан после побега от Наташи Королевой появился на пляже в наряде «Адама»: «Брат Волочковой».
Как сообщала Politeka, "воскресшая" любовница Тарзана сделала новое заявление, поразив видом после болезни: "Нужен анализ на...".
Также Politeka писала, что 47-летняя Королева обнажила зону декольте по максимуму, ответив на измену Тарзана.