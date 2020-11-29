Известная российская певица Наташа Королева поделилась фотографией с отдыха, где она позирует с зонтиком в образе Мэри Поппинс

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу певицы в соцсети.

Так, в своем аккаунте Королева запостила фотографию, где она на пляже позирует с зонтиком, поднятым вверх. При этом на Королевой длинная пляжная юбка, касающаяся воды, и очень длинные и курчавые волосы.

"Я улетела, но обещала вернуться", - написала Королева под своим фото.

В комментариях фолловеры поинтересовались, где ее муж Тарзан, а также посоветовали певице выходить из депрессии.

"Будь осторожна", "А Тарзан дома, ему на билет не хватило... У него денег нет", "И муж улетел... Куда вы?", "Выходи уже из депрессии! Все фото говорят об этом! прими или иди дальше! Со мной было сто раз", "Какая красота!", "Все плачете, что денег нет", "Не надо, не возвращайтесь", "Сама? А где муж?", "Наташа, с кем полетела?", "Класс! Море, океан", - пишут в комментариях.

Следует отметить, что накануне отпуска Королева уже постила видео о том, как ей делали афро-локоны.

"Афро-локоны! Психонула!"- так подписала певица видео о своем перевоплощении.

Напомним, что Тарзан показал, к кому сбежал от Наташи Королевой, неожиданное фото.

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