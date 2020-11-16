Известный российский стриптизер и шоумен Тарзан показал, как проводит время на экзотическом курорте

Не так давно Сергей Глушко (настоящее имя артиста) отправился на отдых. Что примечательно, после скандала с его изменой он уехал один, без своей жены Наташи Королевой. Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм Тарзан показал новые фото с отдыха.

На кадрах можно увидеть местных детей, которые с удовольствием общаются с незнакомцем, а также самого Тарзана в зарослях джунглей. Судя по довольной улыбке, стриптизер вовсю наслаждается временем вдали от жены.

«Акуна Матата», - подписал кадры Глушко.

Отметим, что артист не уточнял, где именно он отдыхает, однако можно предположить, что это где-то в Африке.

Поклонники Тарзана активно комментируют фото.

«Тарзан в своей стихии», «Серега, Натусику привет!!! Вы самые лучшие!!! ЛЮЮЮ... ВАС!!! Долой всех сплетников...», «Как на родине)», «Какая красота!!», «Там твой дом», «как вам идет этот мир пальм и темнокожих людей, прямо среда Тарзана», - пишут люди.

Ранее мы писали, что стриптизер опубликовал на своей странице очень нескромное фото.

На снимке муж Наташи Королевой позирует практически без одежды на фоне пальмы и, видимо, океана. Ради жаркого кадра Тарзан полностью разделся, прикрыв свою главную "гордость" одним пледом.

Напомним, Тарзан после побега от Наташи Королевой появился на пляже в наряде «Адама»: «Брат Волочковой».

Как сообщала Politeka, "воскресшая" любовница Тарзана сделала новое заявление, поразив видом после болезни: "Нужен анализ на...".

Также Politeka писала, что 47-летняя Королева обнажила зону декольте по максимуму, ответив на измену Тарзана.