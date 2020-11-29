Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на радість фанатів

На фото Анастасія позує в топі і штанях. Красуня лежала на дивані і хвалилася пишним бюстом, який прямо випирав із задертого вбрання. Волосся у красуні були розпущеним, а образ Квітко доповнила невеликим макіяжем. Модель не соромилася показувати свою красу, а також квіти, які можна помітити на тлі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 160 тисяч лайків і написали коментарі:

"Така чудова", "найкрасивіша у Всесвіті", " як завжди чарівна!", "Ти виглядаєш чудово, мені подобається твій наряд, він милий", "це наряд для чоловіків, він виглядає приголомшливо", "обличчя ангела" ," ви залишаєтеся вібрувати в милій формі", "ти приголомшливо виглядаєш, моя чудова королева", " так! Ви абсолютно мила і чудова".

Повідомлялося, що знаменита російська модель Анастасія Квітко посвітила соковитою фігурою в оригінальному купальнику.

Дівчина насолоджувалася гарною погодою на пляжі. На ній був чорний купальник, який прикрив тільки найінтимніше, але відкрив погляду шанувальників пишні форми. Красуня стояла на колінах, виставивши напоказ свою "п'яту точку".

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