Есть, на что посмотреть

Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, подразнила своими пышными формами

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц знаменитости появилось фото, на котором Анастасия предстала во всей красе.

Как известно, Квитко стала популярной благодаря волне популярности пышных форм, которую запустила Ким Кардашьян. Именно ее формы стали трендом целого десятилетия, который пришел на смену популярности худых моделей.

Сама Квитко родилась и выросла в Калининграде. Уже в достаточно взрослом возрасте она смогла полюбить свою фигуру и начать извлекать выгоду из своей внешности. Сначала девушка отправилась покорять Москву, после чего уехала в США, где ее формы более популярны.

Сегодня Настя активно снимается в рекламе соблазнительной одежды, купальников и нижнего белья. Кроме этого, она ведет блог в Инстаграм.

На фото, которое опубликовали на фан-странице, Квитко предстала в миниатюрном купальнике, который совсем ничего не скрыл. Девушка сидела в неприличной позе, выставив вперед самые сочные места.

«Анастасия Квитко опять взрывает инсту!», - подписали фото авторы аккаунта.

На фото можно рассмотреть округлые бедра модели, ее большую аппетитную грудь и тонкую талию, которая делает ее фигуру невероятно красивой.

Напомним, что Анастасия Квитко втиснула аппетитный "ананасик" в узкие джинсы, никто не устоит: "Мне б такую".

Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко распахнула наряд, ослепив шестым размером бюста: "Моя кукла".

Также Politeka писала, что Анастасия Квитко запихнула бюст шестого размера в слишком тесный лифчик: "А теперь ловите".