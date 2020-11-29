Російська телеведуча Анастасія Чехова поділилася пікантним образом
Як передає Politeka.net, нове фото з'явилося на Instagram-сторінці знаменитості.
"Я хочу потонути в твоїх очах. - Почекай, я їх ще не залила", - жартівливо підписала свій пост Чехова.
На опублікованому кадру Анфіса постала в досить відвертому образі: брючний костюм з глибоким декольте і шкіряна куртка ідеально підкреслили феноменальні форми.
Шанувальники захопилися не тільки нарядом і фігурою телеведучої, але її почуттям гумору.
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"Чарівна!!! Втім, як завжди", "Одне з кращих фото! краще навіть ніж на пляжі), фотографу величезний плюс", "Анфіса, виглядаєте просто приголомшливо! Неймовірна краса! Коли ви були "в тілі" я була спортивної статури) а тепер ви супер-стройняшка, а я навпаки. Захоплена", "надзвичайно хороша", - писали в коментарях під знімком.
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