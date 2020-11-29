Российская телеведущая Анастасия Чехова поделилась пикантным образом



Как передает Politeka.net, новое фото появилось на Instagram-страничке знаменитости.

"Я хочу утонуть в твоих глазах. - Подожди, я их еще не залила", - шутливо подписала свой пост Чехова.

На опубликованном кадра Анфиса предстала в довольно откровенном образе: брючный костюм с глубоким декольте и кожаная курточка идеально подчеркнули феноменальные формы.

Поклонники восхитились не только нарядом и фигурой телеведущей, но ее чувством юмора.

"Очаровательна!!! Впрочем, как всегда", "Одно из лучших фото! лучше даже чем на пляже), фотографу огромный плюс", "Анфиса, выглядите просто потрясающе! Невероятная красота! Когда Вы были "в теле" я была спортивного телосложения) а теперь Вы супер-стройняшка, а я наоборот. Восхищена", "Необычайно хороша", - писали в комментариях под снимком.

Ранее Чехова показала, как нежится в лазурных водах Индийского океана в голубом купальнике.

Она стала принимать солнечные ванны, стоя по колено в воде.

Напомним, пышногрудая Анфиса Чехова в белом платье похвасталась роскошным кольцом

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