Известная российская телеведущая Анфиса Чехова сверкнула роскошной фигуркой в купальнике

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Анфиса опубликовала серию фото, на которых предстала в очень соблазнительном виде. На Чеховой был красивый полосатый купальник, который визуально скрыл все недостатки фигуры, сделав акцент на ее пышных достоинствах. Телеведущая позировала на фоне голубого океана. Выглядела она счастливой.

Стоит отметить, что Анфиса наслаждалась временем, проведенным возле океана. За ней в этот момент наблюдал бородатый красавец.

«Давно у нас с вами не было поэтических батлов. Вот вам новое задание. Придумайте четверостишье к сюжету на этих фотографиях. Вдохновитесь и напишите, что придет вам в голову и сердце! За дело, мои любимые поэты», - подписала фото звезда.

В комментариях Анфису стали хвалить за внешний вид. Кроме этого, поклонники решили поучаствовать в батле и придумали забавные четверостишья.

«Ах, вот она, прекрасная Анфиса, чарующая крепких моряков! И все в ней есть: и глубина, и сила, и легкость белоснежных облаков!»,

«Ассоль ушла куда-то в даль, а я пошёл искать сандаль))»,

«Купальник -сногсшибательный!»,

«Анфиса, у вас потрясающе вкусная и красивая фигура», «Божественно Анфиса», - пишут пользователи сети.

Напомним, что пышнотелая Чехова без прикрас побезумствовала в бикини под дождем: "Красота и блаженство".

Как сообщала Politeka, Анфиса Чехова в мокром бикини бесстыже расставила ноги и нарвалась на критику: "А работать когда будете?".

Также Politeka писала, что бесстыжая Чехова в бикини подняла ногу, прикрыв срамоту одной ракушкой: "Понеслась душа в рай".