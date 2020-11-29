Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як відпочиває на Мальдівах

На кадрах Анастасія позує світлому бікіні, стоячи в океані. Красуня похвалилася своєю фігурою і розповіла про свій відпочинок з коханцем. Образ Волочкова доповнила стильними окулярами. На другому кадрі балерина показала, як вміє плавати в шпагаті. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У цьому райському місці не хочеться працювати фізично, думати про турботи і суєті, тут хочеться тільки споглядати красу, насолоджуватися і любити. Що ми і робимо. Розтяжку я підтримую і в океані, плаваючи в шпагаті. (у другій карусельці) і почуття гумору і самоіронії мене і тут не покидає", - написала Волочкова під відео.

Повідомлялося, що скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вирішила повторити зухвалу витівку на Мальдівах.

А нещодавно скандальна балерина таки не втрималася і знову зробила свій коронний знімок на Мальдівах в купальнику з піску.

Ми писали, що російська балерина Анастасія Волочкова порадувала свого коханого вечерею на відокремленому пляжі.

Сама балерина постала в мереживній білій сукні, що нагадує весільну, яку одягла поверх золотистого купальника. Вона гуляла босоніж по пляжу, тримаючи в руках білий букет.

Нагадавши, підхмелена Волочкова засвітила коханого на відпочинку на Мальдівах, це потрапило на відео

А ще Politeka писала, що розпусна Волочкова в шовковому халаті без білизни показала, до кого поспішає в Москву з Мальдів

Також Politeka повідомляла, що Волочкова в бікіні показала, як змінилося її тіло на відпочинку з коханцем



