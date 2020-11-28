Скандально известная балерина Анастасия Волочкова сделал перерыв в публикации «мальдивских» фото и поделилась снимком с фотографом

На своей странице в социальной сети Инстаграм она опубликовала селфи, на котором позирует в компании известного московского фотографа Елены Галициной, передает Politeka.net

Выглядит Анастасия как всегда – на грани. На ней – черный атласный халатик с огромным декольте, который ясно дает понять, что белье балерина очередной раз решила не надевать.

«Моя замечательная Леночка. По возвращению в Москву мы вскоре проведём ещё одну фотосессию и сьемку видеоклипа на мою песню. Я с нетерпением жду этой встречи», – подписала снимок Волочкова.

Отметим, что ранее балерина уже хвасталась сотрудничеством с Галициной и даже публиковала видео бэкстейджа со съемок клипа на ее новую песню «На дне». Тогда Анастасия нарядилась в невероятно блестящий наряд и позировала, крутясь на круглом диске. Балерина совершила оплошность и открыла комментарии, которых набралось свыше полторы тысячи. Пользователи традиционно не поскупились на насмешки и оскорбления, заявив, что то, что демонстрирует балерина в свои 44 года, – «безвкусица и цыганщина».

Как известно, последние недели Волочкова активно делится с фолловерами снимками и видео с Мальдив, куда улетела на отдых с «любимым», лицо которого по-прежнему прячет от общественности, выставляя то его тень, то руку, то ногу. Единственное, что удалось узнать подписчикам, так это то, что его зовут Олег.

Напомним, покрасневшая Волочкова в мини-бикини прикрыла ластами обвисшие формы.

Как сообщала Politeka, Волочкова с блестками на пикантных местах растянулась в шпагате с ластами.

Также Politeka писала, что взбалмошная Волочкова опозорилась выходкой с любовником на пляже, свадьба под вопросом.