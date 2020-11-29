...з капустою, але не червоний

Відомий російський комік Гарік Харламов запостив давнє відео про Микиту Літвінкова, який розповідав про "борщик" і "сосисочки" в їдальні

Як передає Politeka, відповідний пост з'явився на сторінці Харламова в Instagram.

Так, Харламов підставив у відео, яке давно стало мемом, своє обличчя та пожартував, що у школі в нього був не такий грубий голос, як зараз.

"У школі іншим був... Це вже в інституті голос погрубішав", - написав він.

"Тут був хороший борщик - з капусткой, але не червоний. Так... Сосисочки. Ну, ще є якийсь незрозумілий салат, куди крошать моркву, капусту і яблука з ананасами. Взагалі він мене бісить... Ще що? Смачний чай. Він так втамовує спрагу, я відчуваю себе людиною. Ось. Все", - говорив Літвінков у старому кумедному відео.

Слід зазначити, що аналогічну маску раніше використав російський комік і телеведучий Олександр Гудков, на що звернули увагу фоловери Харламова.

"Навіщо за Гудковим повторювати?", "Обличчя Гудкова ідеально вписалось у це відео", "Йому так більше личить", "Ти реально смішний", "Тобі з тих пір, Гарік, або поржати", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що винахідлива Христина Асмус вже знайшла спосіб зігрітися в ліжку без Гаріка.

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