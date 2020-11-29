...с капустой, но не красный

Известный российский комик Гарик Харламов запостил давнее видео о Никите Литвинкове, который рассказывал о "борщике" и "сосисочках" в столовой

Как передает Politeka, соответствующий пост появился на странице Харламова в Instagram.

Так, Харламов подставил в видео, которое давно стало мемом, свое лицо и пошутил, что в школе у него был не такой грубый голос, как сейчас.

"В школе другим был... Это уже в институте голос погрубел", - написал он.

"Тут был хороший борщик с капусткой, но не красный. Да... Сосисочки. Ну, еще есть какой-то непонятный салат, куда крошат морковь, капусту и яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит... Еще что? Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот. Все", - говорил Литвинков в старом забавном видео.

Следует отметить, что аналогичную маску ранее использовал российский комик и телеведущий Александр Гудков, на что обратили внимание фолловеры Харламова.

"Зачем за Гудковым повторять?", "Лицо Гудкова идеально вписалось в это видео", "Ему так больше идет", "Ты реально смешной", "Тебе с тех пор, Гарик, лишь бы поржать", - пишут в комментариях.

Напомним, что изобретательная Кристина Асмус уже нашла способ согреться в постели без Гарика.

Как сообщала Politeka, Гарик Харламов переживает из-за своей "пышногрудой невесты" Кошкиной.

Также Politeka писала, что Асмус после развода с Харламовым призналась, что ей пришлось пережить.