Известный российский комик Гарик Харламов запостил давнее видео о Никите Литвинкове, который рассказывал о "борщике" и "сосисочках" в столовой
Как передает Politeka, соответствующий пост появился на странице Харламова в Instagram.
Так, Харламов подставил в видео, которое давно стало мемом, свое лицо и пошутил, что в школе у него был не такой грубый голос, как сейчас.
"В школе другим был... Это уже в институте голос погрубел", - написал он.
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"Тут был хороший борщик с капусткой, но не красный. Да... Сосисочки. Ну, еще есть какой-то непонятный салат, куда крошат морковь, капусту и яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит... Еще что? Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот. Все", - говорил Литвинков в старом забавном видео.
Следует отметить, что аналогичную маску ранее использовал российский комик и телеведущий Александр Гудков, на что обратили внимание фолловеры Харламова.
"Зачем за Гудковым повторять?", "Лицо Гудкова идеально вписалось в это видео", "Ему так больше идет", "Ты реально смешной", "Тебе с тех пор, Гарик, лишь бы поржать", - пишут в комментариях.
Напомним, что изобретательная Кристина Асмус уже нашла способ согреться в постели без Гарика.
Как сообщала Politeka, Гарик Харламов переживает из-за своей "пышногрудой невесты" Кошкиной.
Также Politeka писала, что Асмус после развода с Харламовым призналась, что ей пришлось пережить.