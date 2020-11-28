У Росії постійно звучать жарти з приводу особистого життя колишнього подружжя Христини Асмус і Гаріка Харламова

Так, в новому випуску Comedy Club відвідала Анна Седокова, яка поділилася своїми думками з приводу розставань. На думку артистки, чоловіки набагато легше переносять кризу в особистому житті, але Павло Воля з цим абсолютно не згоден, передає Стархит.

"Який там легше?! Ми приходимо з мужиками в гримерну, а Харламов соплі на кулак намотує. Харламов постійно страждає", - заявив гуморист, його слова в залі сприйняли за жарт.

Тим часом сам Харламов не став відкидати слова волі, але при цьому, він зазначив, що бажаючих зайняти місце Асмус в його серці поки небагато: "Мені ніхто після розлучення в Direct не написав. Кому я потрібен?".

Нагадаємо, в кінці червня Гарік Харламов і Христина Асмус, які вважалися однією з міцних пар в російському шоу-бізнесі, приголомшили заявами про розлучення. Зірки опублікували у своїх мікроблогах в Instagram повідомлення про крах їхнього шлюбу.

Обидва підкреслили, що причиною розставання не стали зради або зйомки в скандальних проектах. Артисти відзначили, що розходяться без скандалу, намагаючись зберегти хороші відносини. За словами Христини, до сумного висновку про швидке закінчення свого шлюбу вони прийшли ще рік тому.

Нагадаємо, що винахідлива Христина Асмус вже знайшла спосіб зігрітися в ліжку без Гаріка.

Як повідомляла Politeka, Гарік Харламов переживає через свою "пишногрудої нареченої" Кошкіної.

Також Politeka писала, що Асмус після розлучення з Харламовим зізналася, що їй довелося пережити.