Відома модель Емілі Ратаковскі показала, як виглядає ідеал
На фото Емілі позує в білому бікіні, верхня частина якого була на мотузочках. Красуня стояла на пляжі і хвалилася засмагою, а також пружним бюстом, який був практично не прикритий. Волосся дівчина залишила розпущеним, а доповнила образ золотими прикрасами на шиї. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 100 лайків і написали коментарі:
"Ракета земля-повітря", "спокуслива", "вогонь", "неймовірно красива".
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Повідомлялося, що модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі спокусила формами, розвалившись на ліжку.
Цього разу користувачі мережі згадали один з жарких образів зірки до її вагітності.
На знімку модель лежала на ліжку в напівпрозорій сукні з красивою вишивкою.
Ми писали, що модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі, яка завагітніла первістком, вивалила бюст.
Модель стояла біля сірої непоказної стіни. Її зачіска-мокра укладка, виглядала дуже ефектно на радість фанатів.
Нагадаємо, розкішна Емілі Ратаковскі засвітила апетитний бюст під прозорою тканиною
А ще Politeka писала, що пекуча Ратаковскі "ошпарила" своїми апетитними видами в міні-сукні з декольте
Тажке Politeka повідомляла, що Ратаковскі ледь втримала купальник на своїх "неслухняних" формах