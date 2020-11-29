Відома модель Емілі Ратаковскі показала, як виглядає ідеал

На фото Емілі позує в білому бікіні, верхня частина якого була на мотузочках. Красуня стояла на пляжі і хвалилася засмагою, а також пружним бюстом, який був практично не прикритий. Волосся дівчина залишила розпущеним, а доповнила образ золотими прикрасами на шиї. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 100 лайків і написали коментарі:

"Ракета земля-повітря", "спокуслива", "вогонь", "неймовірно красива".

Повідомлялося, що модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі спокусила формами, розвалившись на ліжку.

Цього разу користувачі мережі згадали один з жарких образів зірки до її вагітності.

На знімку модель лежала на ліжку в напівпрозорій сукні з красивою вишивкою.

Ми писали, що модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі, яка завагітніла первістком, вивалила бюст.

Модель стояла біля сірої непоказної стіни. Її зачіска-мокра укладка, виглядала дуже ефектно на радість фанатів.

Нагадаємо, розкішна Емілі Ратаковскі засвітила апетитний бюст під прозорою тканиною

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Тажке Politeka повідомляла, що Ратаковскі ледь втримала купальник на своїх "неслухняних" формах



