Не кожен може таким похвалитися!

Російський ведучий і шоумен Максим Галкін показав, як Алла Пугачова піклується про дітей

Як передає Politeka.net, милі кадри він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Заходжу в кімнату вчора, а там така картина. І тобі масаж ступень, і над головою опахало. А сьогодні з ранку діти привітали маму з Днем Матері!",- повідомив шоумен у підписі до посту.

На опублікованих кадрах видно, як Примадонна масажує ніжки синові Гаррі, а маленька Ліза махає над ним подушкою ніби опахалом.

"Боже, будні падишаха! Як ви тут влаштувалися", - захопився побаченим Галкін.

Шанувальники зіркової сім'ї залишилися задоволеними від побаченого, а деякі навіть позаздрили Гаррі.

"Сенсація: це єдина людина якій робила масаж ніг сама Пугачова", "Які чарівні ніжки у Алли Борисівни! Захоплення!", "Да...не кожен може похвалитися, що йому масаж сама Алла Пугачова робила))))", "він з дитинства привчає, хто в домі господар", " Господи!!)) Аллуся до чого ж прекрасна. Намилуватися не можу!)) Хороша!!",- писали в коментарях під фото.

Нагадаємо, що син Пугачової і Галкіна влучно відповів батькові на зауваження, хлопчик не розгубився: "а у нас зате...".

Як повідомляла Politeka, Пугачова вся в чорному забула про вік і блиснула екстремальним розрізом: "не дивно, що Максим закохався".

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