Популярность Аллы Пугачевой не проходит, несмотря на то, что звезда давно ушла со сцены

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм созданы сотни фан-страниц, на которых поклонники с удовольствием вспоминают былые времена и делятся архивными фото с Аллой. Так, недавно в сети появился снимок молодой Пугачевой, которая выглядела просто превосходно.

Певица со взъерошенными волосами и ярким макияжем делала вид, что удивлена. Синие глаза и розовая помада передали атмосферу того времени, когда певица была на пике популярности.

«Отличного настроения!», - подписали фото авторы аккаунта.

За день пост со снимком собрал почти тысячу лайков и массу положительных отзывов.

«Покупал книгу, а вместе с ней и этот постер», «Удивление, внимание - очень красиво», «Красотища», «Какая Хорошенькая», «Не перестаю удивляться, её внутреннему стержню и харизме!», «Возраст, красоте не помеха, Красавица на все времена, умничка», «Аллочка Борисовна, вы прекрасны. Будьте здоровы!», «Какое чудесное фото! Вижу впервые», «В любом возрасте и образе, прекрасна!», «Красавица!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева надела прозрачную блузку, забыв надеть под низ нижнее белье. Неоднозначный кадр раскритиковали в сети.

Напомним, что развлечения Пугачевой с маленькой Лизой восхитили сеть, Галкин снял все на видео: "Ты сначала посмотри...".

Как сообщала Politeka, разгоряченная Пугачева растаяла в объятиях бывшего мужа, Галкин будет ревновать: «Какая страсть».

Также Politeka писала, что Алла Пугачева в смелом образе распутной школьницы в короткой юбке засветила лишнее: "Памперсы она уже носит".