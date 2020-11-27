Известный российский артист Максим Галкин снял видео вместе с сыном Гари, где он рассказал мальчику, как ему повезло жить в это время

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Галкина в соцсети.

Так, Галкин присоединился к их общему с Аллой Пугачевой сыну, который играл в конструктор, и рассказал, что во времена СССР дети о таком могли только мечтать.

"Видео стоит досмотреть до конца. Я мечтал в возрасте Гарри о таких конструкторах, но смог получить их только тогда, когда они мне были, мягко говоря, не нужны. А чем Вы играли в детстве?" - спросил он у фолловеров.

Галкин сказал сыну, что современные дети живут в абсолютном изобилии, а в былые времена такого не было. Однако маленький Гарри не растерялся и отметил, что сейчас в мире пандемия.

Фолловеры оценили ответ мальчика и отметили, что о вирусе он очень метко сказал.

"У вас замечательная семья, умные, замечательные, думающие и с чувством юмора дети", "У вас очень сообразительные детки", "Мне понравилась концовка про вирус", "Мы все гуляли на улицах и общались друг с другом", - пишут в комментариях.

Напомним, Кристину Орбакайте сравнили с младшей сестрой Лизой Галкиной, разница в 42 года: "Совершенно чужие...".

Как сообщала Politeka, Пугачева вся в черном забыла о возрасте и блеснула экстремальным разрезом: "неудивительно, что Максим влюбился".

Также Politeka писала, что взъерошенная Пугачева с синими глазами наделала шуму ярким образом: "в любом возрасте прекрасна!".