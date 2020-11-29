Не каждый может таким похвастаться!

Российский ведущий и шоумен Максим Галкин показал, как Алла Пугачева заботится о детях

Как передает Politeka.net, милые кадры он опубликовал на своей страничке в Instagram.

"Захожу в комнату вчера, а там такая картина. И тебе массаж ступней, и над головой опахало. А сегодня с утра дети поздравили маму с Днём Матери!", - сообщил шоумен в подписи к посту.

На опубликованных кадрах видно, как Примадонна массирует ножки сыну Гарри, а маленькая Лиза машет над ним подушкой будто опахалом.

"Боже, будни падишаха! Как вы здесь устроились", - восхитился увиденным Галкин.

Поклонники звездной семьи остались довольными от увиденного, а некоторые даже позавидовали Гарри.

"Сенсация: Это единственный человек которому делала массаж ног сама Пугачева", "Какие прелестные ножки у Аллы Борисовны! Восхищение!", "Да...не каждый может похвастаться, что ему массаж сама Алла Пугачева делала))))", "Он с детства приучает, кто в доме хозяин", "Господи!!)) Аллуся до чего же прекрасна. Налюбоваться не могу!)) Хороша!!", - писали в комментариях под фото.

Напомним, что сын Пугачевой и Галкина метко ответил отцу на замечание, мальчик не растерялся: "а у нас зато...".

Как сообщала Politeka, Пугачева вся в черном забыла о возрасте и блеснула экстремальным разрезом: "неудивительно, что Максим влюбился".

Также Politeka писала, что взъерошенная Пугачева с синими глазами наделала шуму ярким образом: "в любом возрасте прекрасна!".