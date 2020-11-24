Известный российский шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показал совсем молодого себя в самых «горячих» нарядах

Артист решил вспомнить молодость и показать поклонникам, как он одевался в те времена. Как сообщает Politeka.net, архивными фото он поделился на своей странице в Инстаграм.

«Я нашёл ещё более шедевральную фотку в шортах от Сабрины, на этот раз на фотке сочетается всё: шорты, головной убор фараона, носки в сандалиях и выражение лица правителя Египта», - написал Галкин.

На упомянутом фото он действительно сидит на фоне импровизированного «сфинкса» в серой майке и очень коротких шортах в черно-белую полоску.

На других снимках молодой шоумен предстает также в джинсовых шортах и с голым торсом, лыжном костюме, клетчатой рубашке и, наконец, в черных плавках под пляжными зонтиками.

«В карусели вы найдёте Аполлона на пляже, повелителя драконов, юного натуралиста и т.д.», - прокомментировал свои фото артист.

Его поклонники пришли в восторг от такого разнообразия его образов.

«Немцы закурили в сторонке увидев любимые сандалии с белыми носками», «Ну просто красавчик», «Охх ну, шикарный ведь», «Фотки огонь! Максим носочки в сандальках это что-то», «Теперь я знаю, как выглядит потомок фараона», - пишут люди.

Напомним, губастенький Галкин ошарашил видом на редких фото до знакомства с Пугачевой: «В умопомрачительных шортах...».

Как сообщала Politeka, Галкин не сдержал скорби после трагической потери, эмоциональное фото: «Светлая память моему…».

Также Politeka писала, что Галкин похвастался, как выросли его дети Гарри и Лиза, трогательные кадры: "Котята наши...".