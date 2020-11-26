Знаменитая российская певица Алла Пугачева впечатлила образом в своем традиционном «балахоне» с пикантным разрезом на юбке

В определенный период своей карьеры Примадонна российской эстрады практически полностью перешла на свободные черные платья разной длины, которые в народе прозвали «балахонами». В последнее время она отказалась от этого наряда, однако фотографии в таком образе продолжают периодически всплывать в сети. Как сообщает Politeka.net, такой снимок появился на одной из фан-страниц певицы в Инстаграм.

На фото Пугачева позирует в дорогом интерьере на фоне замысловатой скульптуры. На ней то самое культовое черное платье длиной до самого пола и с широкими рукавами. При этом нотку игривости такому, казалось бы, серьезному наряду придает глубокий разрез на юбке, позволяющий певице продемонстрировать свою ножку.

Еще одним акцентом в образе Пугачевой стала эксцентричная черная шляпка.

Алла Борисовна завила волосы крупными локонами и завершила свой образ роскошным макияжем, который позволил ей скрыть свой возраст.

Поклонники артистки активно комментируют фото.

«Очень достойное фото. Вы шикарны», «Как она великолепна здесь», «Наша Алла!! Она ещё прекраснее стала!!», «Вы будете вечны, ниточка никогда не порвется!!», «И неудивительно, что Максим влюбился», «Ой, думала Гурченко стоит похожа очень», «Фото хорошее...но старое!! много фотошопа…Алла уже увы…не такая. Возраст свое берет…вечной молодости никто еще не придумал!!», - пишут люди.

Напомним, взъерошенная Пугачева с синими глазами наделала шуму ярким образом: «В любом возрасте прекрасна!».

Как сообщала Politeka, дети Пугачевой и Галкина не смогли скрыть нежности к красотке-брюнетке, в Сети раскрыли ее имя.

Также Politeka писала, что разгоряченная Пугачева растаяла в объятиях бывшего мужа, Галкин будет ревновать.