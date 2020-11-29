Відома модель Демі Роуз показала себе на відпочинку

На фото Демі позує в бікіні. Красуня стояла на пляжі, а волосся залишила розпущеним. Зірка без збентеження демонструвала апетитні форми в невеликому купальнику. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сновидіння", - написала зірка під фото.

Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти мрія", "така красива Демі вау", "Одна з найдобріших душ, яких я коли-небудь зустрічав", " хто-небудь бачив її талію?", "Буквально мрійлива жінка" ," я мрію бути з тобою красива і чудова Демі", " цікаво, про що вона мріє? Усвідомлені сни? Активні сни", "Вау ти виглядаєш приголомшливо", "Ти моя мрія", "Прекрасно ти бачиш, як Демі цілує і пестить тебе сердечко", "щасливчик, який одружується на тобі", "Дівчина моєї мрії, я зроблю тебе королевою, напиши мені, будь ласка".

Повідомлялося, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз показала новий образ в милому купальнику з сердечками.

Як видно, дівчина любить носити ліфчику меншого розміру, щоб все було виставлено напоказ. Нахилившись вперед і зробивши губи «качечкою», Роуз вразила розкішним виглядом.

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