Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", повеселилась на пляже соврешенно без одежды

Модель Деми Роуз привыкла к обожанию со стороны публики и постоянно привлекает внимание к себе благодаря яркой внешности и пышным формам. Девушка работает альтернативной моделью не первый год, поэтому не испытывает скованности перед камерой даже в самых смелых нарядах.

Так как Роуз избавилась от комплексов, связанных со своей внешностью, она больше не прикрывает тело мешковатыми одеждами и даже на публичных мероприятиях позирует в открытых платьях с неприличными вырезами или же вообще без белья, демонстрируя тело во всей красе.

На фан-аккаунтах Роуз также часто появляются различные фото, которые восхищают сеть. Как видно на одном из таких популярных кадров, Деми разделась прямо на пляже и осталась вообще без белья, прикрывшись лишь руками и расположившись на песке.

Вот что пишут в сети:

«Зажгла так зажгла, детка🔥❤️; можно соблазняться бесконечно👌; навещай меня; Все твои фото прекрасны; Красота, просто без предела!; Красота, привлекательная красота и чувственная женщина достойна меня; Как всегда красива и привлекательна Демироса .... красивая женщина; Черт, кто-то украл твою одежду, извини, что я не заметил; Мне нравится русалка, какие у тебя виды...; Ты красивая!; Поза убийцы😍❤️; проклятая женщина; Люблю эту позу 💕».

Мы писали также, что девушка каждый день показывает в Инстаграм, как живет, как веселится и проводит время на пляже одна или с подружками.

Чаще всего Роуз не демонстрирует вечерних или сдержанных образов, предпочитая показывать только пикантные кадры. На одном из таких Роуз позировала без одежды сразу после душа и засветила при этом бюст во всей красе. Она приблизила камеру к себе, чтобы частично прикрыть грудь шестого размера и сделать селфи более приличным.

Фото Деми без одежды и украшений произвело впечатление на поклонников.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике