Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", продолжает баловать поклонников стильными фото

Популярная модель, прославившаяся благодаря своей любви к откровенным фотосессиям, продолжает с бешенной скоростью набирать популярность. Девушка не только не скрывает свое тело под одеждой, она еще смело заявляет, что выглядит лучше, чем многие профессиональные модели.

Также Деми не желает прикрывать свое тело даже на публике и появляется на важных мероприятиях в весьма открытых и неоднозначных нарядах, таких как: прозрачное платье, юбка с вырезами едва ли не до талии, топы с неприличными декольте и брюки, под которыми не носит белья.

На фан-аккаунтах образ Роуз активно поддерживают и публикуют ее фото каждый день, поражая публику. К примеру, фото, на котором модель позировала в нюдовом бикини без принтов и лишних деталей немало впечатлило сеть, ведь девушка блеснула бюстом с удачного ракурса.

«Огненная малышка🔥🔥; Что ж, это просто впечатляюще; Dam ты горячий ребенок; Богиня 😍😍😍; Удивительная девушка, просто очень шикарная; Красиво, от роскоши блестит😍; богиня 🥺; Драгоценный образ девочки, просто роскошная; Ты красивая❤️; красивая; Красивая грудь, ты прекрасная и красивая женщина; Какой восторг, детка», - пишут в сети.

Мы также писали, что модель Деми Роуз привыкла к обожанию со стороны публики и постоянно привлекает внимание к себе благодаря яркой внешности и пышным формам. Девушка работает альтернативной моделью не первый год, поэтому не испытывает скованности перед камерой даже в самых смелых нарядах.

Так как Роуз избавилась от комплексов, связанных со своей внешностью, она больше не прикрывает тело мешковатыми одеждами и даже на публичных мероприятиях позирует в открытых платьях с неприличными вырезами или же вообще без белья, демонстрируя тело во всей красе.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике