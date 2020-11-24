Британская супермодель Деми Роуз, которую называли молодой версией Ким Кардашьян, впечатлила роскошной фигурой в необычном купальнике

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото, сделанное на пляже. Звезда сети, прославившаяся благодаря своим пышным формам, продолжает эксплуатировать свое тело ради привлечения внимания. Она ежедневно делится горячими снимками, в которых показывает свой аппетитный бюст и широкие бедра.

Иногда фото Роуз довольно скромные, но иногда они просто нарушают все рамки приличия. На свежем фото модель позировала в черном купальнике с разрезом чуть выше живота. Купальник подчеркнул бедра звезды, а также сделал акцент на ее большой груди, которая так и норовила выпрыгнуть наружу. Фото было сделано на заходе солнца, что придало ему особого шарма.

«Незабываемый», - коротко подписала фото модель.

За короткое время пост Деми Роуз собрал более 150 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Наконец-то что-то стоящее», «Ты просто ангел», «супер девушка», «Великолепная, как всегда, детка», «Тебя невозможно забыть», «Вау. Ты выглядишь потрясающе, дорогая. Ты очень красивая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что разгоряченная Деми Роуз покорила видом без одежды сразу после душа: "Какая вкусная рыбка".

А еще Politeka писала, что Деми Роуз похвалилась богатством своих "ягодок" в трендовом мини-бикини: "От роскоши блестит".

Также Politeka сообщала, что чувственная и мокрая Деми Роуз сбросила остатки стыда вместе с одеждой: "Русалка, какие у тебя...".