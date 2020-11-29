Известная модель Деми Роуз показала себя на отдыхе
На фото Деми позирует в бикини. Красотка стояла на пляже, а волосы оставила распущенными. Звезда без смущения демонстрировала аппетитные формы в небольшом купальнике. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Сновидение", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:
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"Ты мечта", "Такая красивая Деми вау", "Одна из самых добрых душ, которых я когда-либо встречал", "Кто-нибудь видел ее талию?", "Буквально мечтательная женщина", "Я мечтаю быть с тобой Красивая и великолепная Деми", "Интересно, о чем она мечтает? Осознанные сны? Активные сны", "Вау ты выглядишь потрясающе", "Ты моя мечта", "Прекрасно ты видишь, как Деми целует и ласкает тебя сердечко", "Счастливчик, который женится на тебе", "Девушка моей мечты, я сделаю тебя королевой, напиши мне, пожалуйста".
Сообщалось, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз показала новый образ в милом купальнике с сердечками.
Как видно, девушка любит носить лифчике меньшего размера, чтобы все было выставлено напоказ. Наклонившись вперед и сделав губы «уточкой», Роуз впечатлила роскошным видом.
Напомним, эффектная Деми Роуз в кружевах показала необъятные "полушария" шестого размера
А еще Politeka писала, что страстная Деми Роуз скинула все лишнее, раздразнив аппетитными формами
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