Известная украинская певица Настя Каменских опубликовала подборку пикантных фото, которые не оставили равнодушными ее подписчиков

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Каменских в соцсети.

Так, Каменских анонсировала выход своего "нового вайба".

"Друзья, уже завтра вы сможете увидеть, услышать и почувствовать мой vibe. Погрузиться вместе со мной в эту историю о самых сильных чувствах. Те, которые наполняют нас и нашу жизнь смыслом, переворачивают все с ног на голову, но вместе с тем дарят самые незабываемые моменты, которые хочется испытывать снова и снова. Я как никогда раньше открываюсь перед вами и мне очень хочется, чтобы вы тоже открыли себя этому вайбу", - написала она.

На опубликованных фотографиях Настя позирует в полупрозрачном топе белого цвета и высоких кожаных шортах. Также на NK можно заметить традиционно яркий макияж на пышную прическу с кудрями.

Фолловеры певицы выразили восхищение таким образом Насти и отметили, что с нетерпением ждут нового хита от нее.

"Настя, а ты красивая", "Красавица", "Ждем", "Настя, ты супер! Голос божественный", "Шикарная, как всегда", - пишут в комментариях.

Напомним, Потап заговорил о чувствах к Каменских.

Также Politeka писала, что бледная Каменских в домашнем костюмчике озадачила замученным видом.