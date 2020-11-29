Легендарная украинская певица Настя Каменских выпустила новый клип, в котором предстала перед зрителями в стильном и дерзком образе

Как рассказывает Politeka, фрагмент клипа она разместила у себя на странице в Instagram.

Так, украинская певица разместила на своей странице небольшую часть нового клипа и поинтересовалась у фолловеров, что в новом видео им понравилось больше всего.

"Кстати, какой момент из клипа вам понравился больше всего? Публикуйте его себе в сторис и отмечайте меня! А я буду репостить эти сторис себе", - написала Каменских.

В комментариях пользователи похвалили Настю за новый клип и рассказали, что песня моментально "застряла" в голове.

"Очень чувственная и нежная песня, клип крутой", "Красиво", "Как всегда", "На повторе!" - пишут в комментариях.

Однако не обошлось и без критики. В частности, некоторые пользователи отметили, что в новом творчестве Каменских не хватает Потапа.

"Потопа не хватает", "В ее возрасте "Красивая и смелая дорогу перешла" уже надо петь", - пишут под видео.

До этого мы писали, что украинская певица Настя Каменских опубликовала подборку пикантных фото, которые не оставили равнодушными ее подписчиков.

Напомним, Потап заговорил о чувствах к Каменских.

Также Politeka писала, что бледная Каменских в домашнем костюмчике озадачила замученным видом.