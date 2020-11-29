Відома фітнес-модель Ана Чері показала себе і розповіла про вихідні

На фото Ана позує в легкій сукні, бретельки якого спустила на плечі. Чері залишила волосся розпущеним, а образ доповнила прикрасою на шиї і квіточкою у волоссі. Красуня дивилася в об'єктив камери, але акцент зробила на пишному бюстом, який не був прикритий білизною. Кадр на пляжі вийшов дуже спокусливим і гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Здрастуй! Сподіваюся, у вас відмінні вихідні", - написала Чері.

Фанати поставили понад 120 тисяч лайків і написали коментарі:

"Краща твоя фотографія", "безумовно справжня королева", "дивно краще", "Хороших вихідних", "Ця фотографія зробила мій день трохи краще", "ти така красива", "Привіт, любов дуже красива", "Ваша краса приголомшлива", "Рай, ти шикарна Ана", "на секунду здалася Кайлі".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері показала модний образ в обтягуючому спортивному костюмі.

На одному зі своїх фото, представлених в Instagram, на її другому акаунті дівчина опублікувала яскравий знімок в світло-сірому костюмі з» мармуровим " дизайном. Звично повернувшись спиною до камери, вона продемонструвала свою підкачану фігуру і захопила мережу.

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