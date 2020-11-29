Известная фитнес-модель Ана Чери показала себя в необычно горячем образе

На фото Ана позировала в обтягивающих шортах и топе. Красотка развернулась спиной, хвастаясь упругостью "орешка". Красотка оставила волосы распущенными, а смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Последнее предложение очень", "Совершенно потрясающая, боже", "Как всегда самая ослепительная и потрясающая и чувственная и красивая", "Милая картинка, КОГДА-ЛИБО ты выглядишь абсолютно красивой", "Ты такая великолепная, детка", "ты лучшая модель Ана Чери, красивая картинка", "Милая девушка", "Чрезвычайно горячая одежда делает вас еще более великолепной девушкой на земле", "Ты буквально самая очаровательная девушка в мире", очень красивая моя дорогая", "Спокойной ночи ты очень хорошенькая и красивая на фото".

Сообщалось, американская фитнес-модель Ана Чери показала модній образ в обтягивающем спортивном костюме.

На одном из своих фото, представленных в Инстаграм, на ее втором аккаунте девушка опубликовала яркий снимок в светло-сером костюме с «мраморным» дизайном. Привычно повернувшись спиной к камере, она продемонстрировала свою подкачанную фигуру и восхитила сеть.

Напомним, румяная Ана Чери пошалила перед камерой, до неприличия сдавив прелести топом

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