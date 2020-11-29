Известная фитнес-модель Ана Чери показала себя и рассказала о выходных

На фото Ана позирует в легком платье, бретельки которого спустила на плечи. Чери оставила волосы распущенными, а образ дополнила украшением на шее и цветочком в волосах. Красотка смотрела в объектив камеры, но акцент сделала на пышном бюстом, который не был прикрыт бельем. Кадр на пляже получился очень соблазнительным и горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Здравствуй! Надеюсь, у вас отличные выходные", - написала Чери.

Фанаты поставили более 120 тысяч лайков и написали комментарии:

"Лучшая твоя фотография", "Определенно настоящая королева", "Удивительно лучшее", "Хороших выходных", "Эта фотография сделала мой день немного лучше", "ты такая красивая", "привет, любовь очень красивая", "Ваша красота потрясающая", "Рай, ты шикарна Ана", "На секунду показалась Кайли".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери показала модный образ в обтягивающем спортивном костюме.

На одном из своих фото, представленных в Инстаграм, на ее втором аккаунте девушка опубликовала яркий снимок в светло-сером костюме с «мраморным» дизайном. Привычно повернувшись спиной к камере, она продемонстрировала свою подкачанную фигуру и восхитила сеть.

Напомним, фигуристая Ана Чери в бикини показала "окорочка" на крыше небоскреба

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