Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала форми без білизни

Зірка з великими формами красується в сукнях, які навряд чи щось прикривають, передає Politeka.net. Цього разу спокусниця показала свою пишну красу без білизни, але в сукні.

Модель натягнула на себе чорне вбрання з великими кільцями з боків. Знаменитість в чорному вбранні обтягнула великий бюст, ймовірно, без ліфчика.

Сукня трималася на одному рукаві, а оголене плече додавало образу пікантності.

Тканина трималася на великому кільці, крізь яке можна помітити оголене тіло.

Тонка талія була підкреслена, як і пишні стегна. Було видно, що модель позує без трусиків, але її це абсолютно не турбувало.

Зірка розпустила чорне, довге, рівне волосся. Її очі і пишні губи були підкреслені косметикою.

За 10 годин пост зібрав понад 8000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі писали зірці багато компліментів.

"Приголомшлива крихітка", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі показала пишні груди без білизни. Модель одягла салатові топік і спідничку. Перший був настільки малий, що з нього мало не вивалювалися груди. До слова, бюст оголився, але при цьому, тканина приховала від очей найпотаємніше.

Тонка талія з пишними стегнами створили ідеальний вигин. Бахарі була у вузькій спідничці, яка обтягнула немаленькі сідниці.

Нагадаємо, Гюль Бахарі позувала в золотистій сукні з брудно-бежевим відтінком. Міні-наряд виявився досить пікантним завдяки глибокому декольте і приспущеним рукавам.

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