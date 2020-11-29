Відомий російський співак Філіп Кіркоров зворушливо привітав свою маму зі святом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кіркорова у соцмережі.

Так, у День матері, який в Росії відначають в останню неділю листопада, російський співак опублікував відео з підбіркою фотографій своєї мами та написав чуттєвий пост.

"День Матері. Я згадую і думаю про Маму кожен день... Прокидаючись і засинаючи... Мені так не вистачає Мами. Я б так хотів зануритися в дитинство. Там було так просто, чарівно і чудесно. Я завжди бачу частинку Мами в моїй дочці Аллі-Вікторії, чиє ім'я вона носить. Часом шкодую, що Мама не бачить, як росте її маленьке продовження... Мама - наш Ангел-охоронець. І ти завжди поруч. Для побажань мамі і добрих слів є багато приводів - День народження, 8 березня, День матері... Але не обов'язково чекати якогось свята для того, щоб сказати добрі слова мамі. Пам'ятайте, кожен день - це День матері. Любіть своїх матерів, говоріть їм кожен день про те, яку важливу роль вони відіграють у вашому житті", - закликав Кіркоров.

В коментарях користувачі зазначили, що мама Кіркорова була дуже гарною жінкою. Також відреагували на публікацію і багато знаменитостей - як російських, так і українських.

"Яка прекрасна матуся", - написала українська співачка Оля Полякова.

Також під постом залишили коментарі Ігор Ніколаєв, співачка Зара та інші.

Нагадаємо, що пухкенький Кіркоров притиснувся до Орбакайте і Пугачової, рідкісне фото потрапило в мережу.

Як повідомляла Politeka, трагедія у Філіпа Кіркорова, маленький підопічний співака загинув у Криму.

Ще Рoliteka повідомляла, що Кіркоров майже не може ходити, на співака обрушилася низка випробувань.