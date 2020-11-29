Известный российский певец Филипп Киркоров трогательно поздравил свою маму с праздником

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Киркорова в соцсети.

Так, в День матери, который в России отмечают в последнее воскресенье ноября, российский певец опубликовал видео с подборкой фотографий своей мамы и написал чувственный пост.

"День Матери. Я вспоминаю и думаю о маме каждый день... Просыпаясь и засыпая... Мне так не хватает мамы. Я бы так хотел окунуться в детство. Там было так просто, волшебно и чудесно. Я всегда вижу частичку мамы в моей дочери Алле-Виктории, чье имя она носит. Порой жалею, что Мама не видит, как растет ее маленькое продолжение... Мама - наш Ангел-Хранитель. И ты всегда рядом. Для пожеланий маме и добрых слов есть много поводов - День рождения, 8 марта, День матери... Но не обязательно ждать какого-то праздника для того, чтобы сказать добрые слова маме. Помните, каждый день - это День матери. Любите своих матерей, говорите им каждый день о том, какую важную роль они играют в вашей жизни", - призвал Киркоров.

В комментариях пользователи отметили, что мама Киркорова была очень красивой женщиной. Также отреагировали на публикацию и многие знаменитости - как российские, так и украинские.

"Какая прекрасная мамочка", - написала украинская певица Оля Полякова.

Также под постом оставили комментарии Игорь Николаев, певица Зара и другие.

Напомним, что пухленький Киркоров прижался к Орбакайте и Пугачевой, редкое фото попало в сеть.

Как сообщала Politeka, трагедия у Филиппа Киркорова, маленький подопечный певца погиб в Крыму.

Еще Рoliteka сообщала, что Киркоров почти не может ходить, на певца обрушилась череда испытаний.