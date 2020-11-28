Скандальний російський співак Філіп Кіркоров захопив шанувальників, показавши дітей, що підросли на відпочинку

Як розповідає Politeka, фотографії були оприлюднені в Instagram виконавця.

"Свято до нас приходить! Урочисте відкриття ковзанки в компанії Михайла Ернестовича. Такі свята ми за традицією відвідуємо всією сім'єю. Найбільш пам'ятні моменти, все як у казці", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кіркоров показує старших дітей, які ростуть точною копією батька. На це ж звернули увагу і його шанувальники.

"А діти-то будуть високі, як тато», «красуні», «яка красива сім'я», «які вже великі діти, Аллочка така красуня, а Мартін схожий на вас. Щастя вашій родині", "такі милі«," як здорово!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ і дітки красені! Підросли! Щасливо погуляти!!!",- пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, співак Філіп Кіркоров нагадав про найкрутіші спільні образи з Юлією Зіверт

У ролику пара зображена на сцені й за лаштунками в різних образах: то в стильних чорних нарядах, то в білих, схожих на весільні вбрання.

Нагадаємо, що пухкенький Кіркоров притиснувся до Орбакайте і Пугачової, рідкісне фото потрапило в мережу.

Як повідомляла Politeka, трагедія у Філіпа Кіркорова, маленький підопічний співака загинув у Криму.

Ще Рoliteka повідомляла, що Кіркоров майже не може ходити, на співака обрушилася низка випробувань.