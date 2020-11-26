Львенка Филиппа Киркорова растерзали в аннексированном Крыму
Об этом сообщает телеграм-канал Mash в четверг, 26 ноября.
История началась еще в 2016 году, когда король русской попсы посетил крымский парк «Тайган» - в нем содержатся тигры и львы.
Филипп Бедросович стал свидетелем жуткой картины, когда одна из львиц стала рвать зубами чужих детенышей. Певец не смог остаться в стороне и попросил вмешаться, в результате одного львенка удалось спасти — его даже назвали Филей.
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«Трое львят родились сегодня (17 июля 2016 года - ред.), когда я летел в "Тайган ". Когда мы услышали, что одна из львиц ест чужих детенышей, мы поспешили туда. Двух малышей хищница съела. А третьего я спас - увез его с собой из вольера», - рассказывал тогда король российской эстрады.
Продолжение истории стало известно только сейчас, в 2020 году. Директор парка решил разузнать, как дела у подопечного Киркорова, но казалось, что львенок давно погиб.
Он все же не избежал судьбы своих братьев и попался агрессивным львицам снова.Спасти его на этот раз не получилось. Но в парке решили не сообщать о случившенся Киркорову.
Отмечается, что это не первая подобная история в парке.
На днях там же парке погиб другой молодой лев после встречи с более взрослыми особями. Его опекун, который оплачивал содержание зверя, собирается подавать в суд на директора «Тайгана».
Ранее директор парка Олег Зубков уже попадался в поле зрения правоохранителей. В феврале его арестовали из-за случая двухгодичной давности. Тогда лев покусал посетительницу.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Сам же Зубков оправдывался тем, что женщина была пьяна, что раздражает хищников, и ей оказали помощь на месте.
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