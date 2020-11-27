Состояние Киркорова сильно ухудшилось в последнее время

Отец короля российской эстрады 88-летний Бедрос Киркоров в октябре в тяжелой форме переболел китайским вирусом. Сейчас его состояние оставляет желать лучшего, пишет «Собеседник».

По словам Филиппа Киркорова, некоторое время его отец провел в реанимации.

Но на этом беды Бедроса Киркорова не закончились. Стоило ему выздороветь, как скончался его близкий друг Армен Джигарханян. На похоронах коллеги Бедрос впервые за долгое время появился на публике.

При этом передвигался он с большим трудом, опираясь на две трости.

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«Слава богу… вылечился, все позади. Даст бог, буду жить», — сказал отец короля российской эстрады.

Бедрос Киркоров почти сразу после выписки отправился в Болгарию, где проходили гастроли хора турецкого. Ему очень хотелось выступить на холме Бунарджик, где установлен знаменитый памятник «Алеша».

Стоит отметить, что врачи были категорически против такой авантюры и запрещали ему ехать, но остановить певца не удалось.

«В моем возрасте уже ничего загадывать нельзя: всякое может произойти. Поэтому теперь я даже планов не строю», — резюмировал Киркоров.

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