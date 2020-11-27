В сети всплыл редкий кадр, на котором счастливый Филипп Киркоров обнимает Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте

Как передает Politeka.net, фото опубликовали на одной из многочисленных фан-страниц звездного семейства в Инстаграм.

На фото пухленький Филипп Киркоров прижался к Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте. Примадонна на снимке тоже на пике своего веса. Как известно, долгое время в своей карьере Пугачева страдала от лишнего веса. В руках у нее сигарета, которую она не бросила, даже обнимая внука, который не захотел оставаться в стороне и присоединился к фото. Кроме звезд на общий снимок попали дети Кристины – Дени и Никита. Отмечается, что фото было сделано в начале 2000-х.

«Семья», - коротко подписали фото поклонники.

Стоит отметить, что Пугачева и Киркоров были в браке больше 10 лет. Правда, их отношения закончились немного раньше. От него певица ушла к комику Максиму Галкину. Несмотря на это, Филипп тепло отзывается о своей бывшей жене и даже назвал дочь в ее честь. После Аллы у Киркорова больше не было брака.

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