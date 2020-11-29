В російський День матері на сторінці доньки Алли Пугачової та Максима Галкіна Лізи з'явились привітання Примадонні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку доньку Алли Пугачової у соцмережі.

Так, на фан-сторінці Лізи Галкіної з'явилось фото відомої російської співачки та філософські вірші.

На опублікованій світлині Пугачова у чорному капелюсі та з яскравим макіяжем широко посміхаєтьсє, спираючись головою на руку.

Також публікацію доповнили віршами:

"В одне вікно дивились двоє:



Один побачив дощ і бруд,



Інший - листя зеленого в'язь,



Весну і небо блакитне.



В одне вікно дивились двоє..."

У коментарях під фото користувачі привітали Примадонну з Днем матері та засипали відому російську співачку комліментами.

"Красуня", "З Днем мами, просто красуня, "Ви прекрасні", "Я вдячна за ваш талант!", "Улюблена", "Хороша", "Так, кожен бачить світ по-своєму", "Посмішка у Лізи така", "Диво-жінка", "Дуже гарне фото", "З Днем мами! Здоров'я, щастя, миру, кохання та довгих років життя!", "Як завжди - прекрасна", "Зі святом вас", "З Днем матері, красуня", "Ці очі говорять про все: про любов до родини і дітей, про відданість... Ось тому ми любимо Аллочку", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що син Пугачової і Галкіна влучно відповів батькові на зауваження, хлопчик не розгубився: "а у нас зате...".

Як повідомляла Politeka, Пугачова вся в чорному забула про вік і блиснула екстремальним розрізом: "не дивно, що Максим закохався".

Також Politeka писала, що скуйовджена Пугачова з синіми очима наробила шуму яскравим чином: "у будь-якому віці прекрасна!".