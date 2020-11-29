В российский День матери на странице дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизы появились поздравление Примадонне

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу дочери Аллы Пугачевой в соцсети.

Так, на фан-странице Лизы Галкиной появилось фото известной российской певицы и философские стихи.

На опубликованной фотографии Пугачева в черной шляпе и с ярким макияжем широко улыбается, опираясь головой на руку.

Также публикацию дополнили стихами:

"В одно окно смотрели двое:



Один увидел дождь и грязь,



Другой - листвы зеленой вязь,



Весну и небо голубое.



В одно окно смотрели двое..."

В комментариях под фото пользователи поздравили Примадонну с Днем матери и засыпали известную российскую певицу комлиментами.

"Красотка", "С Днем мамы, просто красавица, "Вы прекрасны", "Я благодарна за ваш талант!", "Любимая", "Хорошая", "Да, каждый видит мир по-своему", "Улыбка у Лизы такая", "Чудо-женщина", "Очень красивое фото", "С Днем мамы! Здоровья, счастья, мира, любви и долгих лет жизни!", "Как всегда прекрасна", "С праздником вас", "С Днем матери, красавица", "Эти глаза говорят обо всем: о любви к семье и детям, о преданности... Вот поэтому мы любим Аллочку", - пишут в комментариях.

Напомним, что сын Пугачевой и Галкина метко ответил отцу на замечание, мальчик не растерялся: "а у нас зато...".

Как сообщала Politeka, Пугачева вся в черном забыла о возрасте и блеснула экстремальным разрезом: "неудивительно, что Максим влюбился".

Также Politeka писала, что взъерошенная Пугачева с синими глазами наделала шуму ярким образом: "в любом возрасте прекрасна!".