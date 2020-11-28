Максим Галкін показав, як його дружина Алла Пугачова добре виглядає з сином Гаррі

Російський шоумен опублікував спільний кадр зі своїми найближчими людьми у своєму мікроблозі "Instagram", передає Politeka.net. На фото Примадонна зображена в мішкуватій картатій куртці, шкіряних штанях, чобітках і коричневому капелюшку. Вона ніжно обійняла синочка-школяра і притиснула його до своїх грудей в передпокої особняка.

Хлопчик в свою чергу одягнувся в чорну зимову куртку з хутряним коміром, шапку, рукавички і утеплені штани. Мабуть, коли Максим Галкін почав знімати своїх домочадців, мати і син тільки прийшли з вулиці або зібралися йти туди гуляти.

Користувачі соціальної мережі захопилися виглядом зоряної сім'ї і поділилися спостереженнями в коментарях:

"Алла Борисівна як завжди на стилі!"; "Чому то спочатку здалося, що на фото Володимир Кузьмін. Перехрестилася! Видатися..."; "зовсім Алла на себе стала не схожа"; "молодець Алла, добре виглядає 🔥, і смак є і стиль"; " на Кузміна схожа..."; "Алла Борисівна - красуня. Гаррі вже такий великий, як же вони швидко ростуть"; " у Алли Борисівни друга молодість!!👍 "; "Алла просто чудово виглядає!!!"; "Аллі дуже йдуть кучерики🤞 😍"; "Алла Борисівна!!!)) Шик!! Блиск!!! Просто королева улюблена!!!!"; "Як тут Аллочка на Христину схожа";"це ж не мама, а старша подруга😂 🤣".

Нагадаємо, що син Пугачової і Галкіна влучно відповів батькові на зауваження, хлопчик не розгубився: "а у нас зате..."

Як повідомляла Politeka, Пугачова вся в чорному забула про вік і блиснула екстремальним розрізом: "не дивно, що Максим закохався".

Також Politeka писала, що скуйовджена Пугачова з синіми очима наробила шуму яскравим чином: "у будь-якому віці прекрасна!".